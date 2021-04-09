В Ярославской области в ближайшие три дня ожидается половодье

В зоне опасности участки у водоемов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области в ближайшие три дня ожидается высокое половодье, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

- По прогнозу центрального управления Росгидромета с 9 по 11 апреля в Ярославской области на малых реках на фоне тало-дождевой ситуации будут превышения воды до опасного явления – высокое половодье, - пояснил Вильфанд.

В зоне риска находятся участки и дома, которые расположены вблизи рек.