В отношении ярославца возбуждено уголовное дело за призыв сжечь мэрию

Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении 41-летнего ярославцы возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В социальных сетях мужчина не раз призывал сжечь мэрию и выступал против полицейских и чиновников.

Однако смелость и бравада, присущая всем «диванным критикам», быстро сошли на нет во время беседы с сотрудником правоохранительных органов.

- Писал недовольствия… разные высказывания… сейчас не могу все вспомнить. Раскаиваюсь, вину признаю. Так больше делать не буду, - говорит задержанный во время съемки. Видео опубликовано на телеграм-канале «Ярославский городовой».

Уголовное дело возбуждено и расследуется Управлением ФСБ. Ярославцу грозит до 4 лет лишения свободы, принудительные работы или штраф до 100 тысяч рублей.