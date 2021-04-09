В Ярославской области загорелась фура с туалетной бумагой. ФОТО: группа "Около Петровска" ВКонтакте

8 апреля на трассе М8 недалеко от деревни Шалаево загорелась фура, которая перевозила туалетную бумагу. Возгорание началось с кабины, но огонь быстро охватил всю машину.

На место оперативно прибыли спасатели. Пожар быстро потушили, но осталось ли что-то от груза, история умалчивает. На фото видно, что часть груза вроде удалось сохранить. Кабина выгорела полностью.

- Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

- Снова фура с бумагой, уже вторая, еще одна в Ростове горела, - пишут в комментариях в группе «Подслушано в Ростове Великом».

- Запасайтесь туалетной бумагой, а вдруг ее не будет.