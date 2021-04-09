В Ярославской области с 17 апреля открывается сезон охоты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области с 17 апреля открывается сезон охоты. C 3 апреля департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области принимает заявления и выдает разрешение на весеннюю охоту.

Заместитель председателя правительства области Роман Колесов пояснил, что выдача разрешений строго контролируется в соответствии с нормами. Пропускать будут исключительно по специальным документам.

Охотники могут начинать заниматься своим хобби только имея на руках соответствующее разрешение и действительный билет.

с 17 по 26 апреля открыта охота на гуся, вальдшнепа, самцов тетерева, на селезня сезон охоты продлится до 16 мая.