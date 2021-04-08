В Рыбинске начали ремонт кинотеатра, а вандалы уже успели его испортить

В Рыбинске вандалы разрисовали фасад кинотеатра "Центральный". Фото: "Подслушано в Рыбинске"

Осенью 2020 года в исторической части Рыбинска начали ремонт фасада кинотеатра "Центральный". Здание построили в 1936 году, оно признано памятником архитектуры.

Работы еще не были до конца завершены, но местные вандалы появились тут как тут и изрисовали граффити свежевыкрашенные стены.

Узнав об этом, жители Рыбинска сильно расстроились.

- Ловить и наказывать рублем, - пишет Юлия Головина в группе "Подслушано в Рыбинске".

- А еще лучше не рублем наказывать, а дать самим ремонт сделать. Пусть весь труд на себе испытают, - добавляет Елена Воспанова-Дубовик.