Приставил к телу вилку: ярославец угрожал убийством собственной дочери

42-летний ярославец обвиняется в угрозе убийством Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летний ярославец обвиняется в угрозе убийством. Под горячую руку пьяного мужчины попала его 17-летняя дочь.

Несмотря на развод, мужчина жил в одной квартире с бывшей женой и двумя несовершеннолетними дочерьми. В конце сентября прошлого года между отцом и одной из девушек начался конфликт. Мужчина, как говорится в материалах дела, потребовал от дочери деньги, потраченные на бракоразводный процесс с ее матерью, а потом приставил к телу девушки вилку и с силой надавил на нее.

- Вместе с этим высказывал угрозы убийством. Их потерпевшая восприняла реально и испугалась, - пояснили в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры.

Уголовное дело расследовал районный отдел полиции, сейчас оно находится в суде Дзержинского района. Горе-отцу грозит лишение свободы на срок до 2 лет, по статье возможно наказание в виде принудительных или обязательных работ, а также ограничение свободы.

Ярославец свою вину полностью признал. После конфликта он сразу же переехал в другую квартиру.