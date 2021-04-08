Ярославец взял кредит на 728 тысяч и перевел деньги мошенникам

Ярославец по просьбе мошенников взял кредит на 728 тысяч Фото: Иван МАКЕЕВ

30-летний ярославец попался на уговоры телефонных мошенников, которые убедили его взять кредит на 728 тысяч рублей и перевести на "безопасный счет".

Сейчас полиция проводит проверку по заявлению.

- Если вам поступил подобный звонок, просто прекратите разговор. Никогда не выполняйте указаний неизвестных лиц, кем бы они не представлялись. Если у вас возникли сомнения в безопасности своих средств, то самостоятельно перезвоните в свой банк, - предупреждают полицейские граждан.