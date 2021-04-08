В Ярославле взяли похитителей автомобильных фар Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле задержаны двое мужчин 34 и 39 лет. Их подозревают в серии краж: именно они, по версии следствия, в конце марта сняли задние фары с припаркованного на улице Дружной «LandRover». Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Кроме того, следствие считает, что подозреваемые причастны еще к нескольким аналогичным преступлениям. Причем, интересовали злоумышленников именно дорогие машины. Например, фар лишились «Land rover Freelander 2» и «Cadillac», припаркованные во дворах Фрунзенского района, сообщает прокуратура Ярославской области. Общий ущерб от ночной работы преступников составил около 300 тысяч рублей.

- Ранее мужчины неоднократно привлекались к уголовной ответственности за преступления против собственности. Оба находились в розыске, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В Ярославль подозреваемые приехали из других регионов: один из Кохмы Ивановской области, другой – из Гусь-Хрустального Владимирской. По ходатайству прокуратуры суд принял решение заключить злоумышленников под стражу.