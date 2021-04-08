С ароматами мусорки: переславцы жалуются на питьевую воду

Так выглядят мусорные контейнеры в поселке Газовиков. Фото: "Наш Переславль"

Вода из скважин имеет высокое качество. При ее употреблении риск заражения инфекциями минимален, но это не относится к питьевой воде в поселке Газовиков Переславского района Ярославской области.

Единственная мусорка в поселке находится на окружной дороге. Туда выбрасывают отходы все проезжающие: местные жители, дачники и даже машины сбывают строительный мусор. Из-за этого контейнер быстро переполняется, а грунт под весом грузовиков провалился.

- Уже образовались углубления, в которых скапливается вода с разлетевшимся мусором. Все это гниет и уходит в грунтовые воды, а многие люди пьют воду из скважин, - пишет житель поселка Газовиков в группе "Наш Переславль".

Местные жители своими силами пытаются убрать весь накопившийся мусор, но с каждым годом его становится больше и больше.

- Как подсохнет. будем организовать уборку, - отвечает администрация Переславля-Залесского.