В Ярославле пропал 14-летний подросток

В Ярославле пропала 14-летняя Варвара Хорхорина. Фото: СУ СКР по Ярославской области

4 апреля в Ярославле пропала 14-летняя Варвара Хорхорина. Она ушла из дома и не вернулась, до сих пор о ее местоположении ничего неизвестно.

Девочка выглядит старше своего возраста. На вид ей около 16 лет, рост 165 сантиметров, среднее телосложение, волосы каштановые, глаза голубые. Была одета в черные кожаную куртку, трикотажный комбинезон, кожаные ботинки.

- Ранее неоднократно уходила из дома. Может находиться в любом районе Ярославля и области, - рассказали в СКР по Ярославской области.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Варвары, то просим сообщить в следственный комитет России по Ярославской области 8-962-209-00-08, либо по телефону 02.