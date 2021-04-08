В Ярославской области появятся новые автобусные остановки

На трех межгородских маршрутах введены дополнительные остановки для удобства пассажиров Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На трех межгородских маршрутах введены дополнительные остановки для удобства пассажиров. Теперь автобус №500 «Рыбинск – Ярославль» останавливается на повороте на Дюдьково, №507 «Данилов – Ярославль» – в пункте «АТП» на улице Ярославской в Данилове, а №128 «Ярославль (Ярославль-Главный) – Тутаев (левый берег)» – на площади Карла Маркса в областном центре.

Помимо этого, начнет работать новый маршрут №117. Автобус будет ходить от ТРК «Альтаир» до автовокзала.

– Решения о корректировке расписаний и схем движения автобусов и введении дополнительных остановочных пунктов принимаются с учетом обращений жителей региона, – рассказал заместитель председателя правительства области Максим Авдеев. – За первые три месяца этого года по межмуниципальным маршрутам перевезены 2 миллиона 449 тысяч пассажиров. Из них более 1,4 миллиона – граждане льготных категорий. Это еще раз подтверждает социальную значимость и востребованность межмуниципального автобусного сообщения.