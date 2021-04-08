В Ярославле собрались изменить правила парковки на Комсомольской улице

В Ярославле собираются поменять правила парковки на Комсомольской улице Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 8 апреля, мэр Ярославля Владимир Волков вместе с сотрудниками мэрии и представителями Кировской администрации вышли в центр города. Прошли по Комсомольской улице, обсудили планы по благоустройству города… Пришли к выводу, что надо облагораживать территорию вокруг ротонды и проводить ямочный ремонт.

- Помимо этого, в ближайшее время рассмотрим варианты изменения организации парковки на улице Комсомольской и движения общественного транспорта в Торговом переулке. Это позволит уменьшить автомобильные заторы на участке от площади Волкова до Богоявленской площади, - прокомментировал свой выход в города Владимир Волков.

КП-Ярославль обратилась в пресс-службу мэрии с просьбой уточнить, как именно будут изменены правила парковки и движение автобусов с троллейбусами. Ждем ответа.