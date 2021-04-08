Ярославцы стали в 2 раза чаще выбирать SIM-карты МегаФона с саморегистрацией Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославской области абоненты МегаФона в два раза увеличили количество самостоятельных активаций SIM-карт через мобильное приложение оператора и сервис Госуслуг. Такой способ подключения к мобильной связи клиенты выбирают, приобретая SIM-карты через несетевую розницу компании.

SIM карты МегаФона с саморегистрацией жители Ярославской области могут приобрести в магазинах «у дома», гипермаркетах и крупных розничных сетях «Детский Мир», «М.Видео», DNS ,«Столото» и др., в интернет-магазинах Ozon, «Связной», «М.Видео», «Эльдорадо», Wildberries, AliExpress Россия и «Ситилинк», в почтовых отделениях (только для Ярославля). Всего в регионе насчитывается более 4000 торговых точек. Кроме того, SIM-карты, как и прежде, доступны в собственном интернет-магазине Мегафона.

- Для того, чтобы стать абонентом не обязательно посещать специализированный салон компании в областном центре или крупном городе региона. Можно жить в любом из 17 районов Ярославской области, по дороге домой зайти в продуктовый или промтоварный магазин и приобрести SIM-карту МегаФона, – добавил Сергей Обичкин, директор отделения МегаФона в Ярославской области.

Активировать SIM-карту абонент может самостоятельно в течение нескольких минут в мобильном приложении МегаФона, там же выбрать подходящий тариф, в том числе из обновленной тарифной линейки #БезПереплат с возможностью сохранения неизрасходованных гигабайтов и минут. Для того, чтобы начать пользоваться услугами достаточно сфотографировать паспорт или авторизоваться на портале Госуслуг. Активация займет не более 10 минут.