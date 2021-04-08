В ярославском зоопарке родился малыш кинкажу

Малыш родился 4 апреля

В ярославском зоопарке пополнение. В семье канкажу родился малыш.

- Пока малыш еще очень маленький и нуждается в заботе своей мамы, и поэтому постоянно находится рядом с ней. А кинкажу-мама близко никого не подпускает к своему сокровищу и активно охраняет его. Уже в скором времени малыш окрепнет, и будет резвиться с остальными членами семейства по вольеру, - сообщили в группе «Ярославский зоопарк» ВКонтакте.

По доброй традиции, имя новому обитателю предложили выбрать ярославцам. Но попросили, чтобы оно было связано с космосом, так родился кинкажу незадолго до праздника. Имя, которое наберет наибольшее количество лайков, и дадут новорожденному.

Ярославцы активно включились в процесс. Вариантов несколько: Космос, Марсик, Лунтик, Юпи, но лидирует пока имя Нео – в честь кометы, которая приблизилась к Земле, когда кинкажу родился.