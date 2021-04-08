В Ярославской области увеличат число пригородных поездов Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области на время дачного сезона увеличат число пригородных поездов по наиболее востребованным направлениям.

С 1 мая по 26 сентября увеличивается количество электричек из Данилова до «Ярославля Главного» и с вокзала «Ярославль Главный» до Нерехты. Они будут ходить по субботам и воскресеньям, а также 30 апреля, 3 и 10 мая, и 14 июня. Отправление из Данилова в 15.52, из Ярославля до Нерехты – в 06.50.

Кроме того, назначены дополнительные поезда из Рыбинска в Пищалкино и обратно. Они будут ходить по воскресеньям со 2 мая по 26 сентября, а также 1 мая и 12 июня. Отправление из Рыбинска в 10.21, из Пищалкина – в 16.21.