Ярославцы могут принять участие во Всероссийском космическом диктанте

11 апреля пройдет Всероссийский космический диктант. ФОТО: группа "#ВКосмосе" ВКонтакте

11 апреля в 10 часов утра начнется Всероссийский космический диктант. Проверить свои знания в космической отрасти и истории космонавтики смогут все желающие. Написать диктант можно в онлайн и офлайн форматах, но для жителей Ярославской области будет доступен онлайн-вариант.

Участники должны ответить на 30 вопросов, которые касаются биографии легенд отечественной космонавтики, жизни и работе на орбите, исследования планет и многого другого. Сложность рассчитана на участников от 12 лет, на каждый вопрос дается одна минута.

По итогам диктанта выберут 100 победителей, они получат ценные призы от госкорпорации «Роскосмос».