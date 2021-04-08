В Ярославле будут судить водителя за ДТП с погибшим и несколькими травмированными

Молодой ярославец сел за руль, не имея водительских прав Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославле завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летнего ярославца. В июле прошлого года он спровоцировал ДТП, во время которого один человек погиб и несколько получили травмы.

Авария произошла в ночь на 9 июля прошлого года на перекрестке Промышленного шоссе и Ленинградского проспекта. Ярославец на большой скорости выскочил на перекресток, не уступив, как это положено по правилам, дорогу УАЗу. Машины столкнулись.

На месте аварии погиб 22-летний пассажир «Лады». Тяжкий вред здоровью получили водитель УАЗ и сам виновник аварии. Незначительные повреждения были у пассажиров АУЗа, двух мужчин.

- Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.