В Ярэнерго стартовал «Месяц электробезопасности»

Фото филиал « Россети Центр Ярэнерго»

С установлением теплой погоды специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» усиливают работу по профилактике электротравматизма. В апреле ярославские энергетики устраивают «месяц электробезопасности».

Задача энергетиков – обратить внимание взрослых и детей на необходимость соблюдения элементарных правил электробезопасности, знание которых поможет избежать опасной ситуации и спасти жизнь.

В рамках «месяца электробезопасности» сотрудники Ярэнерго проведут ряд выездных встреч с детьми и подростками в школах, библиотеках, кинотеатрах. Занятия пройдут в форме дискуссий, в ходе которых ребята узнают о роли электричества в жизни человека, познакомятся с особенностями электрического тока, изучат правила безопасного обращения с электроэнергией. Закрепить полученные знания и почувствовать себя спасателем поможет практическая часть занятий с демонстрацией приемов реанимации на манекене-тренажере «Гоша». На уроках энергетики не только расскажут о правилах, но и покажут мультфильмы про электричество, а также раздадут полезные сувениры с правилами электробезопасности: закладки, расписания уроков, магниты и т.п.

Еще одной площадкой для приобщения к электрической грамоте стала группа в социальных сетях регионального ресурсного центра "Формирование навыков безопасного поведения детей в чрезвычайных ситуациях" Центра детско-юношеского технического творчества. Тематические ролики и мультфильмы уже сейчас рассказывают подписчикам группы про огромный мир электричества и напоминают о правилах электробезопасности. В условиях ограничительных мер часть мероприятий пройдет в онлайн формате. Так, в апреле запланирован веб-семинар для учителей и социальных работников, на которых энергетики расскажут о проблеме детского травматизма и презентуют методические материалы для проведения уроков.

- «Россети Центр Ярэнерго» уделяет большое значение профилактике электротравматизма сторонних лиц. В преддверии летних каникул особое значение приобретает вопрос проработки правил электробезопасности с детьми и подростками. Летом ребята будут отдыхать от школьных будней, будут много времени проводить на свежем воздухе, многие поедут в сельскую местность. Уберечь их от необдуманных действий около электроустановок, предупредить об опасности, которую представляет собой электрооборудование - одна из наших важных задач, - отметил заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля филиала «Россети Центр Ярэнерго» Олег Лазаев.