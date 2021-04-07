В Ярославском районе нашли тело мужчины

Ярославец выпал из окна на 7-м этаже Фото: СУ СКР по Ярославской области

В ночь на 7 апреля в жилищном квартале «Светлояр» Ярославского района прохожие обнаружили тело мужчины. Труп лежал под окнами многоэтажки.

Мужчину опознали. По предварительной версии, он выпал из окна 7-го этажа, смерть носит не криминальный характер.

- Следователи проводят проверку, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

За последнюю неделю – это уже третий случай падения из окон. 2 апреля тело мужчины нашли у многоэтажки на улице Угличская, еще один человек разбился, выпал из окна дома в Брагино.