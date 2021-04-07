В Ярославле летним кафе дадут 50-процентную скидку

Мэрия решила поддержать общепит во время пандемии Фото: Евгения ГУСЕВА

В мэрии Ярославля рассказали о помощи, которую в этом году собираются оказать местному общепиту, пострадавшему в пандемийный год.

- В этом году разрешения на право размещения летних кафе будут выдаваться с 50-прцентной скидкой. Кроме того, в меньшую сторону изменится плата за размещение кафе с количеством посадочных мест от 41 до 60-ти. Ранее предприниматели платили за 60 посадочных мест по стоимости 80-ти, - пояснил мэр Ярославля Владимир Волков.

Сегодня, 7 апреля, такие меры поддержки будут рассматривать на муниципалитете. Окончательное решение за депутатами.

Выдавать разрешения начнут уже 15 апреля.