Не дозвониться: в ярославском ГИБДД рассказали, как записаться на экзамены

Записаться на экзамен можно лично Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 апреля в Ярославской области, как и по всей стране, изменились правила приема экзамена на водительские права. О том, как теперь будут проходить испытания, можно прочитать здесь.

Но, как оказалось, прежде чем сесть за руль, чтобы доказать свое умение водить машину, студент должен пройти серьезное испытание – записаться на экзамен. По словам многих ярославцев, в последнее время сделать это очень трудно: телефоны ГИБДД приветствуют звонящих короткими гудками.

- Основная причина затруднительного дозвона в МРЭО ГИБДД – большое количество звонков, - пояснили в Госавтоинспекции. - Чтобы исправить ситуацию, выделено дополнительное окно №1 для записи желающих сдать экзамен, а также номер телефона 8(4852)78-47-08 для консультаций по вопросам записи на получение водительского удостоверения и выполнения отдельных административных процедур.

По-прежнему работают телефоны для записи:

- 78-44-88,

- 41-58-10.