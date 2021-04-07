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Общество7 апреля 2021 9:03

Мэрия Ярославля зовет горожан на субботник

Продлится он с 7 апреля по 7 мая
Полина Вачнадзе
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Общегородской субботник назначен на 24 апреля.

Общегородской субботник назначен на 24 апреля.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 7 апреля, в Ярославле стартует месячник по уборке и благоустройству города. Продлится он до 7 мая, сообщили в мэрии. Общегородской субботник назначен на 24 апреля.

Присоединиться к субботнику может любой желающий: можно убрать свой двор, территорию рядом с работой или коллективно выйти в какой-нибудь парк. Администрации и управляющие компании должны предоставить необходимый инвентарь, они же и вывезут собранный мусор.

Городские службы во время большой уборки Ярославля будут не только убирать накопившийся за зиму мусор, но и приводить в порядок деревья, а также ремонтировать малые архитектурные формы.