В Переславле-Залесском люди ходят по воде, стекающей из мусорки

Люди вынуждены ходить по жиже из чужих отходов. Фото: "Мусорка из Переславля"

В Переславле-Залесском на Соколке появилась большая мусорная лужа, которая мешает проезду машин и проходу пешеходов.

По словам очевидцев, это произошло после того, как на уборку стали приезжать бульдозеры. Образовалась яма, в которой скапливается вода, а после вытекает на улицу. Теперь люди вынуждены ходить по жиже из чужих отходов.

- Мы благодарны за то, что на мусорке начали регулярно убирать. Но из-за этого вода с контейнеров вытекает на улицу, а это единственная дорога к автобусу для школьников!- написал житель Переславля в группе «Мусорка из Переславля».

Раньше спасала труба под дорогой, по которой вода стекала, но ее погнули и засыпали те же бульдозеры. Кроме этого, лужа находится близко к асфальтированной дороге. Из-за воды покрытие может пострадать.