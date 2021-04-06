Ярославец, совершивший 18 краж, получил три года "строгача"

39-летний ярославец совершил 18 краж различной электроники и бытовой техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С мая по июль 2020 года 39-летний ярославец совершил 18 краж различной электроники и бытовой техники из магазинов города. Как оказалось, ранее он уже был судим за воровство.

-В одном из торговых центров Ярославля в мае 2020 года мужчина трижды совершил хищения бытовой техники: утюгов и компактных паровых станций различных марок, которые незаметно для окружающих выносил из магазина в полиэтиленовом пакете. В другом магазине в июне 2020 года подсудимый таким же способом украл видеорегистратор и радар-детектор, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Кроме этого, злоумышленник воровал велосипеды с улиц и из подъездов жилых домов, хотя они были закреплены противокражным тросом.

Кировским районным судом Ярославля преступнику назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.