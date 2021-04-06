В Ярославской области на борьбу с борщевиком выделили 11 миллионов рублей

В конце мая – начале июня в Ярославской области начнется ежегодная борьба с борщевиком. Фото: Павел КЛОКОВ

В конце мая – начале июня в Ярославской области начнется ежегодная борьба с борщевиком. В этом году меры обещают быть радикальными, ведь из регионального бюджета выделено 11,3 миллиона рублей на уничтожение опасного растения. Планируется обработать площадь более 650 гектаров.

– Эта работа ведется с прошлого года по решению губернатора Дмитрия Миронова, который посетил муниципальные районы и лично ознакомился с ситуацией на местах, – рассказал директор департамента АПК Евгений Сорокин. – В рамках пилотного проекта в 2020-м на борьбу с борщевиком было выделено 1,75 миллиона рублей. Мероприятия провели на территории семи поселений Ярославского района на площади 101,4 гектара. Опыт оказался удачным, и в этом сезоне полученные наработки применим в других муниципальных образованиях.

В этом году собираются обработать 20 городских и сельских поселений в Большесельском, Борисоглебском, Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Некрасовском, Пошехонском, Ростовском, Угличском, Ярославском районах, а также Ярославль и Переславль-Залесский.

Опасность борщевика в том, что после себя он оставляет на теле человека сильные ожоги. Страдают и огородники: борщевик достаточно плохо влияет на культурные растения, которые находятся рядом с ним.