С 1 сентября в Ярославской области начинает действовать «гаражная амнистия» Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 сентября 2021 года владельцы гаражей или гаражных кооперативов, которые были построены до конца 2004 года, смогут оформить их и землю под ними как свою собственность.

– Задача амнистии – стимулировать граждан оформить права на свои гаражи в соответствии с текущим законодательством, а также создать единую актуальную базу подобных объектов в регионе, – пояснил заместитель председателя правительства области Ярославской области Роман Колесов. – До 1 сентября будут разработаны необходимые нормативные документы и методическая база.

В правительстве региона рассказали, что для оформления собственности необходимо обратиться в органы местного самоуправления. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие выделение земельного участка данному лицу либо гаражному кооперативу, участником которого был или является заявитель. Норма действует и для тех, кто получил такой объект в наследство. Упрощенная регистрация прав на гаражи продлится до 1 сентября 2026 года.