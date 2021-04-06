В мэрии Ярославля рассказали, почему изменили маршрут №91

Автобус будет частично захватывать Тутаевское шоссе. Скриншот с сайта "Яргортранс"

Сегодня, 6 апреля, на пресс-конференции, посвященной транспортной реформе, сотрудники мэрии города рассказали, почему все же решили изменить маршрут №91. За его сохранение ратовали очень многие жители Брагиною После того, как городские власти уверили, что прислушаются к мнению пассажиров, возникла надежда - маршрут не изменят. Но нет…

Вместо 91 маршрутки, которая сейчас ходит по Ленинградскому проспекту, будет пущен автобус №1. И на участке от улицы Урицкого до «РИО» поедет он по Тутаевскому шоссе.

По словам Сергея Волканевского, автобусы большой вместимости будут ходить с интервалом в восемь минут.

Также на пресс-конференции пояснили, сохранят ли проездные и собираются ли все же внедрять пересадочный тариф.