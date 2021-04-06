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Общество6 апреля 2021 16:00

Органы предварительного следствия МВД России отмечают 58 лет со дня основания

6 апреля 1963 года было создано это подразделение системы внутренних органов
Анастасия Голубева
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Органы предварительного следствия МВД России отмечают 58 лет со дня основания

Органы предварительного следствия МВД России отмечают 58 лет со дня основания

Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи – уникальные люди. Они должны уметь общаться с большим количество разных людей, принимать быстрые и ответственные решения, а также отлично знать действующие законы. Сфера их деятельности очень обширна: они раскрывают самые разные преступления. Кражи, поджоги, угоны транспорта, ДТП со смертельными исходами, различные незаконные денежные махинации. В их юрисдикции дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В 2020 году в работе следователей находилось более 14 тысяч дел. С июня 2020 года Следственное управление УМВД России по Ярославской области возглавляет полковник юстиции Дмитрий Жигарев. За тот год к уголовной ответственности привлеклись более 2000 человек, а общий возмещенный ущерб составил свыше 400 миллионов рублей.

- Стратегически важным для области подразделением могу назвать следственную часть Следственного управления УМВД России по Ярославской области, - говорит Дмитрий Валерьевич, - ведь это подразделение расследует наиболее значимые, сложные, «громкие» дела. В прошлом, 2020 году, Следственной частью УМВД было расследовано 154 таких дела. Из них 18– это дела о 85 преступлениях, совершенных в составе преступной группы, 38 уголовных дел о незаконном обороте наркотиков, 15 дел о 63 преступлениях экономической и коррупционной направленности.