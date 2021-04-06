Мчал по обочине: в Ярославской области под суд пойдет виновник смертельного ДТП

В Ярославской области под суд пойдет виновник смертельного ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

ДТП в Ростовском районе, в котором погибли два человека, произошло в конце сентября прошлого года.

20-летний житель Красноярска очень спешил из Ярославля в Москву. Поэтому гнал на своей «Киа Оптима», нарушая правила дорожного движения.

- Мужчина решил обогнать общий поток машин на заасфальтированной обочине. Автомобиль двигался со скоростью свыше 100 км/час, что также является нарушение ПДД. Обвиняемый выехал на грунтовую часть обочины, потерял контроль за машиной и выехал на встречную полосу, где врезался в «Хендай Солярис», - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

«Хендай» выбросило в кювет, автомобиль перевернулся. От удара у «Киа» вырвало двигатель, который выбросило на проезжую часть. Там в него врезался «Ивеко» - пострадала только машина, водитель отделался испугом.

Водитель «Хендай» и его попутчица погибли на месте аварии. Как оказалось, мужчина ехал на выходные домой в Костромскую область из Москвы. А 23-летняя девушка забронировала место в его автомобиле на сайте поиска авто-попутчиков.

Обвиняемый в ходе следствия свою вину признал полностью и раскаялся, а также возместил моральный вред родственникам погибших.

Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.