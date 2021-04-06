Участники и инвалиды войны из Ярославской области получат по 10 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По 10 тысяч рублей получат все участники и инвалиды Великой Отечественной войны, сообщил Пенсионный фонд России. Выплата приурочена к празднованию Дня Победы.

В Ярославской области такой подарок к годовщине получат 322 участника и инвалида войны. Чтобы получить выплату, не нужно подавать заявлений: деньги придут вместе с апрельской пенсией.

В этом году в России будут отмечать 76 лет со Дня Победы над фашистскими захватчиками. В прошлом году из-за пандемии по коронавирусу юбилейные мероприятия были перенесены и прошли не так масштабно, как планировались. Как праздник будет проходить в этом году, пока не известно.