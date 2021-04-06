Кабины нет: в Переславле столкнулись два автобуса

ДТП произошло в Переславле. ФОТО: группа "Подслушано Автомобилистов Ярославль" ВКонтакте

В Переславле-Залесском столкнулись два пассажирских автобуса МАЗ. ДТП произошло на улице Московской около двух часов ночи.

Автобусы новые, транспортировались до места назначения. Куда именно – не известно. Не называют пока и точных причин аварии: возможно, причина в несоблюдении дистанции, но рассматривается и версия отказа тормозов.

На фотографиях авария выглядит крайне жутко, один автобус нанизан на другой, кабина снесена. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Пассажиров в салонах, естественно, не было, а водителю просто повезло. Можно сказать, что 6 апреля стал его вторым Днем Рождения.

По факту аварии проводится проверка, выясняют обстоятельства ДТП.