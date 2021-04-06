Переправа в Тутаевском районе заработает 12 апреля. ФОТО: администрация Тутаевского района

В Тутаеве готовится к открытию переправа через Волгу. Теплоход «Борис Кустодиев», по словам директора центра культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» Вадима Лоснова, технически готово к работе.

Но останавливает одно обстоятельство: уровень воды в Волге значительно снизился, поэтому судно пока не может выйти из места зимовки. Уровень воды должен увеличиться уже на этой неделе, как только это произойдет, «Борис Кустодиев» выйдет в рейс. По планам, переправа должна заработать 12 апреля.

Будут действовать льготы:

- детям до 7 лет включительно проезд бесплатный,

- детям до 14 лет, пожилым людям и инвалидам – проезд со скидкой 50%.