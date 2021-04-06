МЧС предупредило ярославцев об усилении ветра Фото: Евгения ГУСЕВА

Ярославские спасатели опубликовали очередное предупреждение. 6 и 7 апреля в Ярославской области ожидается ухудшение погоды, в некоторых районах усилится ветер. Его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Чем это грозит? Возможны чрезвычайные ситуации, в основном, связанные с работой транспорта. Велика вероятность, что напора стихии не выдержат слабо укрепленные конструкции, поэтому прохожим нужно быть аккуратными и внимательными.

В конце рабочей недели синоптики прогнозируют временный приход зимы. Возможен дождь со снегом, тяжело придется метеозависимым людям.