В Ярославской области вводятся ограничения на рыбалку

С 15 апреля заядлым рыбакам придется ограничить себя в своем хобби. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 15 апреля заядлым рыбакам придется ограничить себя в своем хобби. Рыба пойдет на нерест, а это значит, что на водоемах разрешен лов только при помощи удочек. Да и то не всяких. У рыбнадзора не будет претензий, если ловите с берега поплавочной или донной удочкой, на которой закреплено не более двух крючков. Добыча с маломерных судов любого типа запрещена.

- За нарушение правил рыболовства грозит административный штраф от 2000 до 5000 рублей с конфискацией транспортного средства и орудий вылова. В случае если нарушение повлекло причинение крупного (свыше 100 тыс. руб.) или особо крупного (свыше 250 тыс. руб.) ущерба, грозит уголовная ответственность, - сообщили в департаменте АПК Ярославской области.

Рыбачить запрещено:

- с 15 апреля по 1 июня - в Рыбинском водохранилище,

- с 15 апреля по 15 июня - в Горьковском водохранилище,

- с разрушения льда по 10 июня - в остальных водоемах Ярославской области,

- с 20 апреля по 29 мая - в озере Неро,

- с 20 апреля по 9 мая, с 25 мая по 13 июня,

- с 15 ноября по 24 декабря - в Плещеевом озере,

- с 1 октября по 30 апреля - на зимовальных ямах.