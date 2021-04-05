Ярэнерго повышает качество и надежность электроснабжения потребителей

Фото Филиал «Россети Центр Ярэнерго»

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» в 2021 году направит на мероприятия по улучшению качества и надежности электроснабжения 193 млн. рублей. Работы будут проводиться в рамках специально созданной под эти задачи комплексной программы, предусматривающей проведение капитального ремонта одновременно с техническим перевооружением распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ.

В рамках программы будет проведена реконструкция 42 трансформаторных подстанций в части увеличения мощности, заменено 1455 вводов к зданиям и жилым домам. Особое внимание энергетики уделят работам на воздушных линиях электропередачи. В текущем году специалисты Ярэнерго проведут реконструкцию и ремонты на 150 км воздушных линий. Энергетики меняют голый провод на самонесущий изолированный провод, отличающийся высокой надежностью и защищенностью от воздействия природных условий. Одновременно с этим осуществляется выборочная замена опор, отобранных на основании результатов диагностики технического состояния. Также проводится подрезка крон разросшихся деревьев, вырубка древесно-кустарниковой растительности вдоль трасс.

Потребителям необходимо понимать, что ремонты и реконструкция сетей проводятся в интересах жителей с целью повышения качества и надежности электроснабжения населенных пунктов. Для обеспечения безопасности персонала все работы на энергооборудовании ведутся с отключением электроэнергии. Энергетики просят отнестись к плановым отключениям с пониманием и проявить терпение до их окончания.

Повышение качества электроэнергии, снижение количества аварий на линиях электропередачи за счет замены морально и физически устаревшего оборудования, создание резерва мощности для развития жилищного строительства остаются неизменным приоритетом Ярэнерго.