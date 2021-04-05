По делу ярославского депутата задержан московский чиновник Фото: Алексей БУЛАТОВ

По делу депутата Ярославской областной Думы Романа Фомичева задержан еще один фигурант. Заместителя главы Богородского района Московской области Эдуарда Гребенщикова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Сегодня, 5 апреля, Кировский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Гребенщикову меты пресечения в виде домашнего ареста.

- Эдуарду Гребенщикову выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 2 июня 2021 года, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Роман Фомичев был задержан в Ярославле на прошлой неделе. Его обвиняют в пособничестве во взяточничестве. Депутат заключен под домашний арест до 30 мая.