Жительница Рыбинского района погибла в пожаре

4 апреля в деревне Максимовское Рыбинского района произошел пожар в частном деревянном доме
Фото: СУ СКР по Ярославской области
4 апреля в деревне Максимовское Рыбинского района произошел пожар в частном деревянном доме, погибла его 80-летняя хозяйка. Следственным отделом Рыбинска организована проверка.
- Следователем и криминалистом выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена пожаро-техническая и медицинская судебные экспертизы. Причины возгорания выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решении, - сообщили в следственном комитете РФ по Ярославской области