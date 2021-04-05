Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 апреля 2021 16:00

Жительница Рыбинского района погибла в пожаре

Ее дом загорелся в воскресенье утром
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий

4 апреля в деревне Максимовское Рыбинского района произошел пожар в частном деревянном доме

Фото: СУ СКР по Ярославской области

4 апреля в деревне Максимовское Рыбинского района произошел пожар в частном деревянном доме, погибла его 80-летняя хозяйка. Следственным отделом Рыбинска организована проверка.

- Следователем и криминалистом выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена пожаро-техническая и медицинская судебные экспертизы. Причины возгорания выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решении, - сообщили в следственном комитете РФ по Ярославской области

ЧП