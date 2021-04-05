Больше 62 тысяч ярославцев сделали вакцину от COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на 5 апреля, в Ярославскую область поступили 82172 дозы вакцины. В последнюю поставку, которая пришлась на 3 апреля, пришло 11 400 доз, они еще е использованы.

Первый этап вакцинации прошли 62 163 ярославца – 73,6% от общего количества поступивших вакцин. Из них второй этап завершили 45997 человек.

Уже в апреле ожидаются поставки «ЭпиВакКороны». Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации.