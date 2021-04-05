Телефонные мошенники за неделю «заработали» на ярославцах 5 миллионов рублей Фото: Полина Вачнадзе

За неделю в полицию Ярославской области обратились 23 человека с заявлениями о телефонных мошенничествах. Возраст пострадавших разны: на удочку злоумышленников попадались и молодые ярославцы, и пожилые люди. Возраст потерпевших от 23 до 75 лет. Жертвами стали жители Ярославля, Тутаевского, Гаврилов-Ямского, Мышкинского и Ярославского районов.

Чаще всего звонят «сотрудники банков» и «полицейские», которые сообщают о сомнительных операциях со счетами и настоятельно рекомендуют перевести все деньги на безопасный счет. «Сотрудники полиции» просят помочь следствию: оформить кредит и также вывести деньги на «безопасный счет».

- Уберечь себя от таких мошенников можно простым способом. Услышав тревожную информацию, следует немедленно прекратить разговор и сразу обратиться в свое финансовое учреждение по телефонному номеру, указанному на банковской карте, или лично в ближайший офис. Никогда не передавайте по телефону сведений о себе, данных ваших банковских карт, паролей из СМС, кем бы ни представился позвонивший человек, - советуют в полиции.