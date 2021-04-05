В ярославских дворах поселились дикие утки

Птицы облюбовали многочисленные лужи. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Дворы Дзержинского района обжили дикие утки – фотографии с пернатыми, спокойно плавающими в больших лужах, ярославцы выкладывают в местных пабликах. Птицы практически не боятся людей, видимо, привыкли, что те их подкармливали на протяжении всей зимы.

- Все Брагино в печальное болото превращается! Спаниели, лайки на утках хоть тренироваться будут перед сезоном, - пишет Алексей Смолов.

Но птицы замечены не только в Брагино: утки облюбовали лужи в поселке Сокол, в Красноперекопском районе, на Нефтестрое. Ямы на дорогах и во дворах превратились в небольшие озера, где вполне комфортно чувствуют себя пернатые.

- В нашем городе инфраструктура развивается только для уточек, - считает Александр Ярославский.