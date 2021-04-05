«У детей нет крыльев»: полковник полиции обратилась к равнодушным ярославцам

Ярославцы обсуждали ситуацию с ребенком, сидящем на окне, но никто не вызвал полицию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вопиющий случай равнодушия произошел в Ярославле на днях. В социальных сетях появился пост о ребенке, который сидел на подоконнике 9 этажа. Окно при этом было открыто. И два часа в комментариях ярославцы говорили об опасности, советовали другим вызвать полицию, но никто так ничего и не сделал.

- Некоторые даже высказывают мнение о естественном отборе. Дают совет о том, чтобы сообщить в полицию. И никто об этом не сообщил! Никто из граждан, проживающих в этом доме (видно из комментариев, что были и такие), не предпринял никаких мер по выяснению обстоятельств, - пишет полковник полиции Светлана Морозова.

Пост увидели сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Заволжского района во время мониторинга соцсетей. Выяснили адрес и квартиру, в которой ребенок подверг себя опасности.

Как оказалось, 8-летняя девочка была дома с бабушкой, но та отвлеклась на дела и не увидела, что внучка залезла на окно. С женщиной специалисты ПДН провели беседу.

- Наступают теплые дни. Все начнут открывать окна. В прошлом году дети гибли вследствие выпадения из окон. Если видите ребенка в открытом окне, не тратьте время на обсуждение в соцсетях, сообщите в полицию! У детей нет крыльев! – пишет Светлана Морозова.