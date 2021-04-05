Икону «Спас Нерукотворный» вернули в ярославский монастырь Фото: Правительство Ярославской области

В Спасо-Афанасиевский мужской монастырь вернули икону Спас Нерукотворный XVI-XVII веков. Долгие годы образ находился в запасниках музея и требовал серьезной реставрации. И наконец-то она произошла. Икону привели в порядок специалисты исследовательского института реставрации Москвы. С лика Спасителя удалили поздние живописные слои с лика Спасителя, и образ предстал в своем первоначальном виде. – Мы рады, что благодаря заботе музейных сотрудников, бережной реставрации ГосНИИР и усилиям монастыря икона смогла вернуться на историческое место, – сказала министр культуры РФ Ольга Любимова. – Это является результатом нашей совместной работы. Конечно, возвращение святыни будет важным и для паломников, которые будут стремиться посетить обитель.

Для безопасности образ поместили в специализированный климатический киот. Для его круглосуточной охраны установлена многоуровневая охранно-пожарная сигнализация и обеспечено видеонаблюдение. Икона остается в составе Государственного музейного фонда.

Справка

В XVII – начале XX века икона «Спас Нерукотворный» являлась реликвией Спасо-Пробоинской церкви. На месте обретения образа в 1616 году в память об освобождении России от поляков в период Смутного времени был основан Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь. В феврале 1925-го его закрыли. В 1930-х годах городские власти разобрали монастырскую колокольню, в храмах и кельях братии были устроены различные предприятия.