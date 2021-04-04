По Ярославлю бегал парень с пистолетом

Полиция устанавливает участников конфликта в Брагино. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле"

Вчера, 3 апреля, в Дзержинском районе прохожие сняли на видео странного парня. В руках у молодого человека был пистолет, сам он передвигался прыжками и целился в кого-то.

ЧП произошло днем в районе торгового центра "Космос". На место приехали сотрудники полиции.

- По данному инциденту проводится проверка. Не все участники конфликта еще установлены, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Из официальных источников больше ничего узнать не удалось. Однако в группе "Подслушано в Ярославле" написал, видимо, один из участников ЧП.

- (произошло - прим.ред.) из-за того, что кто-то кого-то толкнул. Наркоманы напали. Парней чуть не перерезали, самооборона, - написал молодой человек в комментариях.

После он опубликовал фото участника потасовки - у парня порезан лоб.

КП-Ярославль будет следить за развитием ситуации.