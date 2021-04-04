Погода в Ярославской области на следующую неделю: ярославцев ждет атака зимы

В четверг метеорологи обещают сильные дожди Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Кажется, что весна в Ярославской области наступила по всем фронтам. В понедельники во вторник действительно всех нас ждут погожие деньки: в некоторых районах столбики термометров поднимутся до +12 градусов. А потом погода испортится.

К исходу вторника станет ощущаться приближение атмосферного фронта, из-за чего небо постепенно нахмурится, пойдут первые небольшие предупредительные дожди. В среду облачность продолжит уплотняться, а интенсивность дождя, ночью возможно с мокрым снегом, увеличится, под утро не прохладнее 0…+5, днем +6…+11, - совсем не радуют нас специалисты Центра "Фобос".

В четверг метеорологи обещают сильные дожди. Осадков выпадет 12-17 миллиметров, а это более 1/3 месячной нормы. Но и это еще не все!

Ливни могут перейти в заряды мокрого снега, видимость ухудшится до нескольких сотен метров. Плохо придется метеозависимым людям: атмосферное давление резко рухнет - до 729 мм рт.ст.

- Кроме того, в ночь на пятницу, в тылу циклона, воздух остынет до околонулевых отметок, из-за чего на дорогах и тротуарах кое-где подморозит и местами образуется слабая гололедица, но ненастье ослабеет, осадки станут незначительными и очаговыми, а в дневные часы последнего рабочего дня воздух прогреется до +6…+11, что станет прологом к настоящему наступлению весы и потеплению, - все же обещают весну метеорологи.