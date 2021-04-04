С исторического здания в центре Ярославля падают кирпичи

Ходить рядом со зданием становится опасно. ФОТО: Константин Луценко

Госпиталь на улице Революционной, в самом центре Ярославля, разваливается. Кирпичи падают на тротуар и ярославцы опасаются, что один из них может попасть по головн случайному прохожему.

- Просьба, установите ограждение. Со стен падают кирпичи, - пишет в группе "Единая диспетчерская служба" Константин Луценко.

А администрации Кировского и Ленинского района поблагодарили ярославца за информацию и пообещали поставить ограды. Однако все прекрасно понимают, что это лишь временная мера, проблема гораздо серьезнее.

- Если ограждением называются уродливые конструкции из досок, которые обрамляют уже некоторые ранее прекрасные здания Ярославля, и стоят потом годами, то спасибо, конечно..., - иронизирует в комментариях Александра Абдуллова.

В своем посте Константин Лученко обращается и к департаменту охраны объектов культурного наследия Ярославской области:

- Когда начнут заботиться о сохранении истории Ярославля? Не на слова, а на деле.

- Исторический Ярославль, к большому сожалению, умирает на глазах. Скоро, наверное, пора делать сборы на ремонт конкретных зданий, собирать "по копеечке" и самим контролировать, - считает Александра Абдуллова.

Справка

Здание было построено в 1793 году как дворец гражданского губернатора. С 1795 по 1853 использовалось как учебное заведение, учились здесь в основном дворяне. К 1970 году здание обветшало и гимназисты его покинули. В начале 1880-х годов ярославские власти приняли решение о перестройке дворца.

В 70-х годах по инициативе Александра II в провинциях создается сеть военно-медицинских учреждений. Одним из первых стал лазарет при Ярославском губернском батальоне. Во времена советской власти помещения продолжили свою "военную службу".