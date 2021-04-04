В магазинах Ярославской области нашли паштет с чумой свиней

В магазинах Ярославской области нашли паштет в чумой свиней Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 40 магазинов Ярославской области поступил печеночный паштет, в котором выявлен геном возбудителя африканской чумы свиней. Зараженный продукт в ярославские магазины был поставлен из Белгородской области, дата выработки - 4 января 2021 года.

- Выявлено, что паштет был выработан ООО "ГРАН-МЭР" и направлен на реализацию после выдачи предприятию предписания о прекращении действия декларации о соответствии данной продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции", - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ярославской области.

Сотрудники Управления и ветеринарной службы изъяли продукцию из магазинов - дополнительные исследования подтвердили, что в паштете есть геном вируса АЧС. Вся опасная продукция уничтожена, проведена дезинфекция помещений и мест хранения паштета.