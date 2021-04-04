Ремонт ярославского ТЮЗа обойдется в 577 миллионов рублей

Дмитрий Миронов и министр культуры России Ольга Любимова во время встречи обсудили вопрос ремонта здания, где находятся ТЮЗ и театр кукол Фото: Правительство Ярославской области

Глава Ярославской области Дмитрий Миронов и министр культуры России Ольга Любимова во время встречи обсудили вопрос ремонта здания, где находятся ТЮЗ и театр кукол. Специалисты уже подготовили проектно-сметную документацию и подали заявку на включение объекта в национальный проект "Культура". Стоимость капитального ремонта, в котором давно нуждается здание, оценили в 577 миллионов рублей.

По словам Дмитрия Миронова, благодаря ремонту будут получены новые сценические возможности, это позволит обновить формы работы, создать уникальное творческое пространство, которое будет интересно молодежи.

– Мы будем рады, если Ярославский театр юного зрителя и театр кукол примут участие в нацпроекте «Культура». Мы обязаны создавать благоприятные условия и вместе проработаем этот вопрос, чтобы учесть потребности Ярославской области, - ответила Ольга Любимова.

Также во время встречи обсудили строительство общежития для студентов ярославского театрального института и праздничные мероприятия к 800-летию Александра Невского и 200-летию Николая Некрасова.