В Рыбинске задержали воришку-сластену

Мужчина украл из магазина 10 коробок шоколадных конфет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске сотрудники полиции задержали местного жители. 18-летний молодой человек украл из магазина на улице Приборостроителей 10 коробок шоколадных конфет. ущерб для торговой точки составил три тысячи рублей.

Воришку-сластену быстро задержали. Молодой человек во всем признался, правда, не уточняется, зачем ему понадобилось столько сладкого. Может, хотел побаловать себя вкусным, а может - перепродать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Молодому рыбинцу грозит штраф или лишение свободы до двух лет.