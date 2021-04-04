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Происшествия4 апреля 2021 12:04

В Рыбинске задержали воришку-сластену

Мужчина украл из магазина 10 коробок шоколадных конфет
Полина Вачнадзе
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Мужчина украл из магазина 10 коробок шоколадных конфет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске сотрудники полиции задержали местного жители. 18-летний молодой человек украл из магазина на улице Приборостроителей 10 коробок шоколадных конфет. ущерб для торговой точки составил три тысячи рублей.

Воришку-сластену быстро задержали. Молодой человек во всем признался, правда, не уточняется, зачем ему понадобилось столько сладкого. Может, хотел побаловать себя вкусным, а может - перепродать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Молодому рыбинцу грозит штраф или лишение свободы до двух лет.

Криминал