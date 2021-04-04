Ярославские спасатели вскрыли квартиру с маленькой девочкой внутри и предотвратили пожар

Девочка случайно захлопнула дверь и мама не смогла войти в квартиру. ФОТО: группа "МКУ "Центр гражданской защиты" города Ярославля"

Специалисты Центра гражданской защиты Ярославля провели спасательную операцию в доме на улице Комарова. Молодая женщина лишь на минуту выскочила в подъезд, а за это время ее полуторагодовалая дочка успела захлопнуть входную дверь. Ситуация осложнялась тем, что на газовой плите в это время готовился обед.

Приехавшие на вызов спасатели в присутствии полицейских вскрыли входную дверь. И сделали это очень вовремя - уже чувствовался запах горелого, мог возникнуть пожар... Но, к счастью, все закончилось хорошо. А мама теперь, наверное, никогда не будет выбегать в подъезд. Даже на секунду.

Спасатели обращаются к родителям маленьких детей - не оставляйте малышей без присмотра даже на короткое время! Чтобы избежать похожих инцидентов, снимите с замка входных и межкомнатных дверей щеколды и так называемые «ночники» — защелки на дверях, которые легко может закрыть даже ребенок, но которые невозможно открыть снаружи. В то время, пока спасатели приедут и деблокируют дверь, ребенок будет находиться один, подвергая свою жизнь и здоровье опасности.