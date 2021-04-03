Романа Фомичева отправили под домашний арест

Фомичева заключили под домашний арест до 30 мая. ФОТО: страница Романа Фомичева, "Фейсбук"

2 апреля в Ярославле был задержан депутат областной Думы Роман Фомичев. Ему предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Сегодня, 3 апреля, следователи вышли в суд с ходатайством о заключении депутата под домашний арест.

- В отношении Романа Фомичева, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 30 мая 2021 года, - сообщили в пресс-службе областного суда.